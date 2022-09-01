Сборная Краснодарского края по баскетболу завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших

Видео канала «Кубань 24»

Турнир провели в Москве. В матче за третье место кубанская команда одолела коллектив из Башкортостана — 80:77.

В краевую сборную вошли баскетболисты «Локомотива-Кубань». Обратно из Москвы игроки добирались самолетом до Ставрополя, а дальше до Краснодара на автобусе «красно-зеленых».

Теперь баскетболистам нужно думать о клубных делах. У большей части сборников на следующей неделе стартует сезон в Суперлиге.

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