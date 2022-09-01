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Сборная Краснодарского края по баскетболу завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших

Спорт
01.09.2022 09:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbornaya-krasnodarskogo-kraya-po-basketbolu-zavoevala-bronzu-na-spartakiade-silnejshih
Видео канала «Кубань 24»

Турнир провели в Москве. В матче за третье место кубанская команда одолела коллектив из Башкортостана — 80:77.

В краевую сборную вошли баскетболисты «Локомотива-Кубань». Обратно из Москвы игроки добирались самолетом до Ставрополя, а дальше до Краснодара на автобусе «красно-зеленых».

Теперь баскетболистам нужно думать о клубных делах. У большей части сборников на следующей неделе стартует сезон в Суперлиге.

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» отправится на сборы в Турцию.

Автор:
Максим Герасин
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