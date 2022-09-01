Сборная Краснодарского края по баскетболу завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших
Спорт
01.09.2022 09:41
Турнир провели в Москве. В матче за третье место кубанская команда одолела коллектив из Башкортостана — 80:77.
В краевую сборную вошли баскетболисты «Локомотива-Кубань». Обратно из Москвы игроки добирались самолетом до Ставрополя, а дальше до Краснодара на автобусе «красно-зеленых».
Теперь баскетболистам нужно думать о клубных делах. У большей части сборников на следующей неделе стартует сезон в Суперлиге.
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