Сбор подписей за Путина в Горячем Ключе опроверг канал «Война с фейками»

Ранее в мессенджерах стала распространяться информация о том, что в администрации Горячего Ключа можно поставить подпись в поддержку Владимира Путина.

На сайте проекта «Карта нарушений» размещена видеозапись, которая якобы доказывает, что в здании администрации Горячего Ключа проходит сбор подписей. Но на ролике только разговор снимавшего с вахтером здания. Все, что доказывает ролик, — он был снят в обед, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

В Краснодарском крае действительно можно поддержать кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах. Пункты сбора подписей работают в 10 муниципалитетах Кубани, но Горячего Ключа, а тем более пункта в местной администрации там нет.

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