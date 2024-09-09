Сбор лидеров казачьей молодежи края проходит в центре «Патриот» Динского района
Краевой сбор лидеров казачьей молодежи в регионе проходит уже четвертый год, но на площадке военно-патриотического центра «Патриот» его проводят впервые.
«Как человек с опытом, могу заверить, что подготовка на таком уровне, как в центре «Патриот» есть не во всех боеспособных подразделениях. Конечно, мы не можем упустить возможность дать этот потенциал нашим детям», — говорит председатель союза казачьей молодежи Кубани Даниил Дьяченко.
На сбор попали кадеты, которые уже проявили лидерские качества, завоевали авторитет среди сверстников и своей работой показали, что достойны войти в кадровый резерв Кубанского казачьего войска.
«Вы действительно будущее страны, будущее Кубани и будущее Кубанского казачьего войска. Кто-то из вас будет продолжателем традиций и обычаев», — отмечает заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
Военная подготовка, общение с участниками СВО и знаменитыми спортсменами — такие возможности представились лучшим казачьим кадетам. А всего тактическую, огневую, техническую и военно-медицинскую подготовку пройдут 100 человек, в их числе — Роман Лакезов. Он весь год хорошо учился и успешно командовал отделением курсантов.
«Большой комплекс, красиво. У меня хорошая компания. Я больше всего жду здесь летательный аппарат», — делится кадет Кубанского казачьего войска Роман Лакезов.
С помощью летательного аппарата кадеты совершат виртуальные прыжки с парашютом. Также юноши пройдут военно-прикладные программы, пообщаются с руководителями органов региональной власти и обучатся менеджменту казачьих организаций.
Сбор будет проходить до 13 сентября. По его итогам участники получат сертификаты и возможность войти в кадровый резерв Кубанского казачьего войска.