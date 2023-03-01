Сближение Венеры и Юпитера смогут увидеть жители Кубани в ночь на 2 марта
Общество
01.03.2023 19:12
Венера будет ярче и станет видимой первой после заката.
Постепенно свет увеличит и Юпитер, прорезая сумерки. Несмотря на переменную облачность, астрономическое явление можно будет увидеть в небесных просветах при терпеливом наблюдении.
«Для того, чтобы увидеть это астрономическое явление, не нужно находиться в обсерватории, достаточно просто посмотреть из своего окна. Главное, чтобы рассмотреть его позволила облачность», — сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также: астероид диаметром 5 метров 26 января пролетел в 3,5 тыс. км от Земли.
Популярные новости
- «С этим роддомом мы уже 20 лет»: жительница Краснодара в шестой раз стала мамой в ККБ № 2
- СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
- В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом
- Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска
- Нелегальную свалку ликвидируют в поселке Белозерном под Краснодаром
- На трассе к паромной переправе на Кубани столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибший