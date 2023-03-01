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Сближение Венеры и Юпитера смогут увидеть жители Кубани в ночь на 2 марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sblizhenie-venery-i-yupitera-smogut-uvidet-zhiteli-kubani-v-noch-na-2-marta
Сближение Венеры и Юпитера смогут увидеть жители Кубани в ночь на 2 марта
Фото t.me/kuban_meteo

Венера будет ярче и станет видимой первой после заката.

Постепенно свет увеличит и Юпитер, прорезая сумерки. Несмотря на переменную облачность, астрономическое явление можно будет увидеть в небесных просветах при терпеливом наблюдении.

«Для того, чтобы увидеть это астрономическое явление, не нужно находиться в обсерватории, достаточно просто посмотреть из своего окна. Главное, чтобы рассмотреть его позволила облачность», — сообщает Краснодарский ЦГМС.

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