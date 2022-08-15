Сбивший оленя под Крымском мужчина выплатит 70 тыс. рублей штрафа
Происшествия
15.08.2022 12:03
Водитель автомобиля 30 июня сбил на дороге выбежавшего из леса благородного оленя в 3 км от Крымска и скрылся с места ДТП.
Сотрудники полиции смогли установить личность виновника. Краевое минприроды предложило мужчине добровольно возместить ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, в размере 70 тыс. рублей.
Водителям рекомендуют быть внимательнее, проезжая участки дорог, возле лесов и особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
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