Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сбивший оленя под Крымском мужчина выплатит 70 тыс. рублей штрафа

Происшествия
15.08.2022 12:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbivshij-olenya-pod-krymskom-muzhchina-vyplatit-70-tys-rublej-shtrafa
Сбивший оленя под Крымском мужчина выплатит 70 тыс. рублей штрафа
Фото пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края

Водитель автомобиля 30 июня сбил на дороге выбежавшего из леса благородного оленя в 3 км от Крымска и скрылся с места ДТП.

Сотрудники полиции смогли установить личность виновника. Краевое минприроды предложило мужчине добровольно возместить ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, в размере 70 тыс. рублей.

Водителям рекомендуют быть внимательнее, проезжая участки дорог, возле лесов и особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Читайте также: в Туапсинском районе велосипедист сбил корову.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. На трассе к морю около Горячего Ключа 15 августа образовалась гигантская пробка
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
Прямой эфир
Мы в соцсетях