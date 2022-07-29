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Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях

Экономика
29.07.2022 11:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/sberbank-vpervye-za-20-let-povysit-stoimost-uvedomlenij-ob-operatsiyah
Видео канала «Кубань 24»

С 1 августа она увеличится на 10 рублей и будет составлять от 40 до 70 рублей в месяц в зависимости от карты.

В банке сообщили, что это вынужденная мера, поскольку за последние пять лет объем бизнеса увеличился вдвое, в том числе стало больше транзакций среди клиентов. Кроме того, изменилась сама услуга: появились Push-уведомления, сообщения по вкладам и счетам.

Исключением останутся кредитные и некоторые премиальные карты. При этом платить за уведомления не придется, если на счету хранится более 150 тыс. рублей или вы тратите не менее 75 тыс. рублей в месяц.

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