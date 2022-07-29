Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях
Экономика
29.07.2022 11:38
С 1 августа она увеличится на 10 рублей и будет составлять от 40 до 70 рублей в месяц в зависимости от карты.
В банке сообщили, что это вынужденная мера, поскольку за последние пять лет объем бизнеса увеличился вдвое, в том числе стало больше транзакций среди клиентов. Кроме того, изменилась сама услуга: появились Push-уведомления, сообщения по вкладам и счетам.
Исключением останутся кредитные и некоторые премиальные карты. При этом платить за уведомления не придется, если на счету хранится более 150 тыс. рублей или вы тратите не менее 75 тыс. рублей в месяц.
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