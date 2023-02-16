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Сбербанк будет возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sberbank-budet-vozvrashhat-klientam-perevedennye-moshennikam-dengi
Сбербанк будет возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Услугу запустят в мае. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, в зону внимания банка попадают переводы денег под воздействием мошенников. Сейчас идет активный поиск инструментов для защиты категорий клиентов, которые сами отдают деньги злоумышленникам.

«Мы планируем в мае запустить новый продукт, когда даже в этой ситуации, если мы заблокировали по 115-ФЗ деньги на счету Сбербанка предполагаемого мошенника на 10 дней, при получении доверенности от нашего клиента сразу вернуть ему денежные средства и самостоятельно уже через судебное решение добиваться соответствующего решения о возврате», — рассказал Кузнецов

Банк будет блокировать перевод на счета, куда выводятся украденные деньги, сообщать клиенту и помогать их вернуть. Для этого нужно отнести заявление на возврат средств, после чего деньги сразу вернут.

Также клиент должен будет оформить доверенность, чтобы банк смогу представлять его интересы в суде и изыскать эти деньги, сообщает РИА «Новости».

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