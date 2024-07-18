Сбер открыл первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования

Сбер открыл офис исламского финансирования в Чеченской Республике.

В торжественном открытии отделения приняли участие заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики — министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шаптукаев, Муфтий Чеченской Республики Шейх Салах-Хаджи Межиев, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, а также управляющий директор-начальник Центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Исламское финансирование сегодня является одним из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка. Число клиентов Сбера среди физических лиц в СКФО сегодня достигает 5,4 млн, а корпоративных – более 127 тысяч, и значительная часть из них заинтересована в продуктах исламского финансирования. Для наших клиентов на Северном Кавказе мы продолжаем адаптировать продукты и услуги Сбера, а также разрабатывать новые решения.

С прошлого года запущен тираж продуктов исламского финансирования в СКФО. Открытие Офиса исламского финансирования – важный шаг на пути становления и развития данного рынка в нашей стране».

Рустам Шаптукаев, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики-министр экономического и территориального развития Чеченской Республики:

«Сбер является важным стратегическим партнером Чеченской Республики. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров придает особую важность развитию банковского сектора, и, особенно, внедрению стандартов исламского финансирования в регионе. Сегодня мы посетили первый на Северном Кавказе офис банка, который будет работать по стандартам исламского финансирования. Россия придаёт большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами, и открытие исламского офиса поможет нам в этом направлении».

В отделении банка расположен музей истории Ислама. Там каждый желающий может ознакомиться с историей развития Ислама в Чеченской Республике, познакомиться с историей региона и увидеть ценный экспонат – древний Коран.

Бехнам Гурбан-Заде, управляющий директор-начальник Центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка:

«Чеченская республика выступает одной из пилотных территорий эксперимента по партнерскому финансированию, некоторые из наших продуктов уже успешно пилотируются в регионе с прошлого года.

Исламское финансирование — это финансовые услуги, соответствующие нормам шариата. Пользоваться такими продуктами можно не только мусульманам, но и любому человеку вне зависимости от религиозных убеждений.