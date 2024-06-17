Сбер на «PRO ЯБЛОКО-2024» подписал четыре соглашения о сотрудничестве

В Минеральных Водах в 6 раз прошла выставка технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции «PRO ЯБЛОКО 2024». Генеральным спонсором мероприятия выступил Сбербанк.

В первый день выставки-форума председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и четыре компании, работающие в отрасли, заключили соглашения о партнерстве и развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере инвестиционной деятельности и реализации стратегических инициатив.

«В партнерстве с государственными органами, бизнесом и отраслевыми экспертными сообществами мы уделяем особое внимание развитию агропромышленного комплекса в южных регионах России. Кредитный портфель Сбера в АПК на Юге и Северном Кавказе за последние 3 года вырос в 2 раза: с 181 млрд до 348 млрд рублей. При этом, каждый третий рубль выдан с господдержкой. Наш портфель в садоводстве вырос в 3 раза: до 19 млрд рублей. И мы готовы в ближайшие годы нарастить его ещё почти вдвое. Инвесторы все активнее приходят в садоводство и ищут комплексную экспертизу рынка с возможностью кредитной поддержки проектов. Подписанные соглашения на «PROЯблоко-2024» это еще раз доказали», — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

«Выставка «PRO ЯБЛОКО», которая в этом году проходила уже в шестой раз, представляет собой центральное событие для профессионалов отрасли садоводства, где они находят комплексные решения для каждого этапа производственного процесса — от выбора саженцев до внедрения современных цифровых технологий и роботизации отрасли. Уверен, что каждый час, проведенный здесь, поспособствует росту бизнеса и расширению профессионального горизонта», — добавил председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов.

«Сейчас мы вышли на IBC-контракты, то есть это инжиниринг, поставки, строительство «под ключ». Естественно, это требует большого финансирования. Соглашение со Сбером позволит нам и нашим клиентам-садоводам динамично развиваться: в более короткие сроки реализовывать большее количество проектов в отрасли», — рассказал генеральный директор Компрессор-Техцентр Станислав Струтинский.

Также на выставке-форуме Сбером подписаны соглашения о сотрудничестве с компанией «ЮГПРОМ», Союзом садоводов Дагестана и Садами Кабардино-Балкарии.