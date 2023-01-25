Санаторий «Белые ночи» в Сочи реконструируют к 2026 году
Инвестор планирует провести реконструкцию основного 17-этажного здания и построить 3 дополнительных корпуса.
На объекте заменят конструктивные элементы, оборудование и инженерную инфраструктуру, функционирующие с 1976 года. Также инвестор построит новые объекты и благоустроит пляж.
«На месте устаревшего санатория в крае вновь заработает современный санаторно-гостиничный комплекс с комфортными спальными корпусами, улучшенной медицинской базой, СПА и зонами отдыха», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.
На территории санатория 7 из 10 га занимает парк. Его благоустроят с максимальным сохранением деревьев, кустарников и прочих насаждений. Для посетителей создадут комфортные условия для оздоровления и отдыха.
Объем инвестиций — не менее 10 млрд рублей. Соглашение для реализации проекта с девелоперской компанией FIVE подписал вице-губернатор Александр Руппель в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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