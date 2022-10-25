Самый эксцентричный тренер КХЛ: крылатые выражения Назарова в большом хоккее

Видео канала «Кубань 24»

Бывший тренер «леопардов» Андрей Назаров успел пошуметь с командой в КХЛ. Но больше это касается, конечно, личности самого специалиста.

Журналисты «Кубань 24» собрали крылатые выражения Назарова в большом хоккее, чтобы не было сомнений в том, что сочинцев возглавлял самый эксцентричный тренер лиги.

«Если только цементом укрепиться, арматурой. Вы же знаете ситуацию на рынке. Особо укрепляться некем. Мне нужны игроки с характером, быстро катающиеся. А они, как говорится, всем нужны», — сказал экс-главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.

«Задача на сегодняшний матч была — сплотиться. Ничего не сплотит лучше, чем коллективная драка. Или коллективная пьянка, но пить нам нельзя, сезон идет. Так что выбрали драку», — сказал Андрей Назаров.

Хит продаж — футболка с Назаровым. Люди ходят в них по городу. Как к этому отнесся экс-главный тренер ХК «Сочи»?

«Фотографируюсь, рассказываю, что такой вот дяденька-дурачок сделал футболку со своим лицом. Вы не думайте, что я совсем подсвистываю. Нормально отношусь, смеемся все, радуемся. Солнце, атмосфера такая добра и счастья в Сочи», — сказал Назаров.