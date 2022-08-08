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Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей

Общество
08.08.2022 15:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/samyj-dorogoj-penthaus-sochi-otsenili-v-1-5-mlrd-rublej
Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сейчас на курорте продают около 100 пентхаусов. Их средняя стоимость составляет около 57,3 млн рублей.

Самый дорогой пентхаус Сочи специалисты оценили в 1,5 млрд. Площадь квартиры — 1,5 тыс. кв. метров. Она находится в Хостинском районе.

По оценкам экспертов, с декабря стоимость пентхаусов в Сочи увеличилась на 32,3% или на 14 млн рублей. При этом большинство выставленных на продажу пентхаусов, не соответствуют необходимым критериям. К примеру, там отсутствует терраса.

Некоторые продавцы называют пентхаусом квартиры сравнительно большой площади на верхнем этаже дома, сообщает пресс-служба компании GRC.

Пентхаус — это квартира в двух уровнях, расположенная на последнем этаже дома. В классическом варианте, пентхаус должен иметь собственную террасу на крыше с панорамным видом.

Читайте также: с начала 2022 года спрос на недвижимость в Сочи снизился на 39%.

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