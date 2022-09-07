Самые юные ученики ДЮСШ ХК «Сочи» провели первую тренировку

Видео канала «Кубань 24»

У хоккеистов «Сочи» подрастают помощники. Однако до большого игрового льда им еще далеко.

Ученики детско-юношеской спортивной школы «Сочи» провели первую тренировку. На лед 6-летние воспитанники вышли при полном параде. А главное с целью — стать настоящими хоккеистами.

«Мальчишки молодцы. Все разные. Кто-то умеет кататься, кто-то еще не умеет. На ближайший сезон, первым делом, нужно научиться кататься. Добиться, чтобы они слушали тренера, выполняли задания и научились кататься», — сказал тренер ДЮСШ ХК «Сочи» Роман Романов.

Первые шаги в олимпийском дворце спорта «Большой»: раскатка, падения, страховка у бортика. Научиться нужно всему, но постепенно. За всем следят опытные тренеры. Этим летом впервые прошел набор детей 2016 года рождения. Сейчас в школе обучаются более 200 юных спортсменов пяти возрастов.

«Хоккей развивается стремительно, посмотрел другие возрасты — 2013-2015 года. Там очень неплохие мальчишки. Думаю, скоро будет подрастать новое поколение», — сказал Роман Романов.

Воспитанники хоккейной сочинской школы уже показывали высокие результаты на различных стартах. Становились чемпионами Краснодарского края и двукратными победителями международного турнира Sirius Sochi Cup.