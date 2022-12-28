Самую красивую новогоднюю елку Краснодарского края выбрали подписчики «Кубань 24»

Чемпионат края по елкам в Telegram-канале «Кубань 24» стартовал 23 декабря и завершился в полдень 28 декабря.

На выбор подписчиков представили все 44 главные елки районов и городов — они участвовали в групповом этапе. В финал пробились 10 новогодних деревьев: из Усть-Лабинска, Гулькевичей, Темрюка, Лабинска, Геленджика, Туапсе, Приморско-Ахтарска, станицы Ленинградской, Армавира и Сочи.

Первое место с большим отрывом заняла новогодняя елка Приморско-Ахтарска — за нее проголосовали 12 тыс. 385 человек. На втором месте оказался Усть-Лабинск с 5 тыс. 532 голосами. Третье место у Геленджика — за него отдали голоса 5 тыс. 160 человек.

Незадолго до конца голосования два участника воспользовались накруткой — за елки начали голосовать тысячи людей за короткое время. В связи с подозрительной активностью елки этих муниципалитетов сняли с чемпионата.

«Поздравляем всех участников! То, что именно елки ваших городов и районов приняли участие в чемпионате, — заслуга жителей, которые эти елки фотографировали и присылали в Telegram-канал «Кубань 24», — сообщают организаторы предновогоднего чемпионата.

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