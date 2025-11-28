Logo
Самозапрет на входящие звонки из-за рубежа хотят ввести в России

Общество
Фото freepik.com

Законопроект, направленный на борьбу с кибермошенниками, находится на стадии обсуждения. 

Как сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, инициатива имеет разрешительный характер. Абонент сможет запретить иностранные входящие звонки. 

«В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором», — пояснил сенатор. 

Шейкин убежден, что законопроект защитит абонентов от мошеннических звонков из-за рубежа, сообщает ТАСС. 

Читайте также: иностранные мошенники обманывают школьников в боте знакомств и втягивают в аферу. Злоумышленники начинают переписку с подростком и просят сбросить его свою геолокацию, пояснив, что «так мы поймем, насколько далеко друг от друга живем». В частности, предлагается прислать координаты известного в городе места.

