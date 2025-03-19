Самострой площадью 600 кв. метров начали сносить в центре Анапы

Незаконно возведенное строение обнаружили на улице Кати Соловьяновой в городе-курорте.

Мэрия Анапы обратилась в суд с требованием признать объект самовольной постройкой. Иск администрации удовлетворили. Суд обязал владельца снести самострой площадью 600 кв. м.

На этой неделе работы по сносу здания начались, сообщает пресс-служба мэрии Анапы в Telegram.

Читайте также: ангар-самострой с навесами площадью 2,5 тыс. кв. метров снесли в Анапе. Незаконные постройки располагались на Симферопольском шоссе. Самовольно построенные ангар, металлическое сооружение, навесы и забор занимали площадь более 2,5 тыс. кв. м. Мэрия Анапы обратилась в суд с иском о демонтаже незаконных построек.

Городской суд Анапы иск удовлетворил и обязал собственника демонтировать объекты. Собственник участка исполнил решение Анапского городского суда и добровольно снес незаконные объекты. Сейчас работы по демонтажу строений завершили.

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