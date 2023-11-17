Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты над Черным морем

Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей.

По данным Минобороны РФ, в полетах участвовали стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Самый продолжительный полет длился более 13 часов. Самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-30СМ и МиГ-31 Воздушно-космических сил и авиации Северного флота.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты прошли в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает Минобороны в Telegram.

Читайте также: ВС РФ сбили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем.