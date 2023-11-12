Самолет из Сочи благополучно сел в Челябинске с неисправными закрылками

Вечером 12 ноября стало известно, что экипаж Boeing-737 из Сочи приготовился к аварийной посадке в Челябинске из-за неисправности.

На борту самолета находились 189 человек, в том числе 9 детей и 7 членов экипажа.

«В 16:43 по Москве в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок», — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.

Собеседник агентства уточнил, что перед посадкой самолет сжигал топливо. Отставание от намеченного расписания составило примерно час.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 16:30 пассажирский самолет из Сочи приготовился к аварийной посадке в Челябинске.