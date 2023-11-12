Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Самолет из Сочи благополучно сел в Челябинске с неисправными закрылками

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-iz-sochi-blagopoluchno-sel-v-chelyabinske-s-neispravnymi-zakrylkami
Самолет из Сочи благополучно сел в Челябинске с неисправными закрылками
Фото Free-Photos, pixabay.com

Вечером 12 ноября стало известно, что экипаж Boeing-737 из Сочи приготовился к аварийной посадке в Челябинске из-за неисправности. 

На борту самолета находились 189 человек, в том числе 9 детей и 7 членов экипажа. 

«В 16:43 по Москве в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок», — цитирует ТАСС источник в оперативных службах. 

Собеседник агентства уточнил, что перед посадкой самолет сжигал топливо. Отставание от намеченного расписания составило примерно час.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 16:30 пассажирский самолет из Сочи приготовился к аварийной посадке в Челябинске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях