Самокатчики на Кубани экономят больше остальных россиян на поездках

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Цифровая экосистема МТС проанализировала использование электросамокатов МТС Юрент в регионах России. Краснодарский край стал вторым регионом страны после Москвы по частоте использования средств индивидуальной мобильности.

При этом на Кубани также чаще всего относительно всей России предпочитают экономить на аренде: более 70% пользуются самокатами через специальные подписки, обеспечивающие скидки.

Самокаты МТС Юрент доступны жителям и гостям Кубани в 13 городах региона, включая краевую столицу и курортные населенные пункты. Больше всего поездок в пределах региона совершаются в Краснодаре и Адлере. Кроме того, на территории Сириуса и Адлера самокаты арендуют на более длительное время и с большей частотой в среднем на одного пользователя.

Подавляющее большинство пользователей предпочитают ездить на самокатах через экосистемную подписку МТС из-за бесплатного старта и повышенного кешбэка. В среднем подписчики совершают на 30% больше самокатных поездок.