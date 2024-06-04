Самбист Федор Дурыманов в зоне СВО провел мастер-класс для кубанских бойцов

Многократный чемпион мира и Европы по дзюдо и самбо Федор Дурыманов прибыл в Запорожскую область вместе с кубанским казаками, которые привезли гуманитарную помощь для отряда БАРС-11.

Самбист поделился своим опытом и научил казаков технике ближнего боя. Военнослужащие освоили броски и даже поработали над ударной техникой.

«Поработали с парнями, показал им тонкости рукопашного боя, побросали, подрались, поспаринговались. Я уверен, что это пригодится парням в бою. Кто знает, может быть, так сложится и прямой контакт попадет именно на них», — рассказывает заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы по боевому самбо Федор Дурыманов.

Помимо ценных знаний боевых искусств, бойцам привезли противоосколочные костюмы, продукты питания, спортивный инвентарь, а также средства радиоэлектронной борьбы. РЭБы можно устанавливать как на военные, так и на гражданские объекты. Система испытана на нескольких дронах разных разработчиков, которые имеют разный размер и работают на разных частотах.

«Данное средство — РЭБ, зарекомендовало себя самым положительным образом. По этой причине осуществлена вторая поставка средств РЭБ, о которых мы сейчас говорим», — говорит командир отряда «БАРС-11», позывной «Ямаха».

Казаки постоянно отправляют помощь своим соотечественникам. В основном, это предметы первой необходимости, перевязочный материал, защитная одежда и автомобили.

«Территория Кубанского казачьего войска превратилась в важный центр по сбору и отправке помощи. Сюда привозят груз со всего края. Здесь же формируют колонны для бойцов. Уже на следующей неделе будет отправлена новая партия на передовую», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

За время спецоперации казаки доставили на передовую почти 4,5 тыс. тонн груза. Особое внимание уделяют добровольческим отрядам и подразделениям.