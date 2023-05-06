Самая вредная часть тушки: врач объяснил, почему не стоит есть куриную кожу

Белое мясо птицы с точки зрения правильного питания считают наиболее полезным мясом, однако курятина будет такой же жирной, как свинина, если не снять с нее кожу.

По словам диетолога, гастроэнтеролога Натальи Сычевой, тем, кто придерживается правильного питания, в рацион стоит включать не только куриную грудку, но и другие части тушки.

«Например, голень и бедро тоже можно использовать, но я рекомендую употреблять их на обед, а более постную грудку — на ужин. В грудке очень мало жира. Голень и бедро — ближе к красному мясу. Там достаточное количество насыщенных жиров, которые мы не убираем полностью из рациона, но в то же время ограничиваем», — сказала Сычева.

Самой вредной частью куриной тушки гастроэнтеролог назвала кожу. Кожа содержит много насыщенных жиров, ее рекомендуется удалять.

«Многие переходят на мясо птицы, например, отказываются от свинины или говядины, но в то же время едят куриные голени или крылышки с кожей. В курятине будет столько же жира, сколько в свинине или жирной говядине, если мы не уберем кожу, даже если это будет часть грудки с кожей», — сказала врач.

Чтобы курица была максимально полезной, ее рекомендуется готовить на пару, отваривать су-вид или запекать. Главное, чтобы на мясе не образовывалась корочка.

« Хрустящая корочка, которую многие любят, не совсем полезна, особенно для людей, у которых есть риски диабета, преддиабетное состояние, и для тех, кто заботится о здоровье кожи не только снаружи, но и изнутри. Выраженная румяная корочка — это продукт гликации. Это вызывает склеивание волокон коллагена и, можно сказать, ведет к старению сосудов и кожи», — предупредила Сычева.

Специалисты советуют не есть курицу каждый день. Рацион должен быть разнообразным, в него необходимо включать рыбу или другие виды мяса, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: врач рассказала, почему нельзя класть горячий шашлык в пластиковую посуду.