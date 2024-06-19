Сафонов: я говорю «до встречи» болельщикам и «Краснодару»

Экс-голкипер ФК «Краснодар» Матвей Сафонов после перехода в ПСЖ обратился к болельщикам «быков».

«Настал тот день, когда я должен сказать «пока» своему городу и своему родному клубу. Это немножко по-другому мне представлялось — хотелось, чтобы это был последний матч в сезоне. Увидеться со всеми вами с глазу на глаз и сказать лично все, что у меня внутри, что я чувствую. Прежде всего хочу сказать спасибо болельщикам за ту поддержку, которую вы дарили мне лично и команде, это было прекрасное чувство — разделять с вами горечь поражений и радость побед», — сказал Сафонов.

Также футболист поблагодарил владельца команды Сергея Галицкого, все руководство и персонал клуба, тренеров академии, а также партнерам по команде. Кроме того, Сафонов поблагодарил родителей, за то, что отдали его в академию ФК «Краснодар»

«Я не готов говорить «прощай», потому что видимся мы не в последний раз, и я не могу сказать «прощай» своему родному городу — здесь вся моя жизнь, здесь все мои воспоминания. Вся моя жизнь и есть футбольный клуб «Краснодар». Я не хочу, чтобы это воспринималось как прощание. Ни в коем случае это не прощание — я просто говорю «до встречи» своему родному клубу и своему городу», — заключил голкипер.

Матвей Сафонов — выпускник академии «Краснодара». В прошедшем сезоне он провел за «быков» 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вратарь ФК «Краснодар» и сборной РФ Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ».