«Садоводы Кубани»: в 1,5 раза выросла себестоимость производства яблок в Краснодарском крае

Эксперты отмечают рост себестоимости производства плодовой продукции в регионе. Так издержки производства за три года увеличились на 50%.

Об этом рассказал генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

Он отметил, что цены на продукты тоже растут, но меньшими темпами, следовательно, заниматься садоводством с каждым годом становится все невыгоднее. Основная задача садоводов сегодня — поиск снижения себестоимости выращивания плодовой продукции.

«Если три года назад себестоимость была в районе 30 рублей за килограмм яблок, то сейчас она уже больше 40 рублей. Это много. Если ты продаешь яблоко меньше 40 рублей за килограмм, ты работаешь в убыток. А за 40 рублей продать яблоко непросто», — сказал Щербаков.

Он отметил, что с 2020 по 2022 средняя цена яблок по стране составляла 47 рублей за кг. В сетевых магазинах в среднем цена составляла 109 рублей за кг.

«Если бы мы продавали по 57 рублей вместо 47 рублей в сети, то конечный потребитель бы не страдал. Как по 109 рублей продавали, так и продавали бы, думаю. Тогда наши садоводы и развивались бы лучше, и была бы «подушка безопасности», потому что форс-мажорные обстоятельства есть», — сказал Щербаков.

Председатель совета директоров ГК «Гавриш» Сергей Гавриш отметил, что садоводы нуждаются в помощи государства.

«Надо вводить квоты, 30-40% для начала, перекрыть поставки зарубежных семян в Россию, тогда мы заполним рынок. А бодаться с голландцами у нас довольно сложно, потому что их фирм много и они уже вошли сюда. Вытеснять всегда сложнее, чем занимать положение сразу. Могу сказать, что мы способны, если будет заявка, в течение двух лет полностью закрыть потребность в семенах отечественного производства для защищенного грунта», — сказал Гавриш.

Он подчеркнул, что все новое, более дорогое должно развиваться внутри страны. В частности речь идет о родительских линиях и новых гибридах, сообщает «РБК Краснодар».

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