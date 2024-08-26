С сентября может резко вырасти стоимость обучения в автошколах по всей России

По словам экспертов, подорожание может составить до 50%, поскольку растет стоимость бензина и обслуживания учебных машин. Однако пока еще есть выгодные предложения на рынке.

При выборе автошколы многие обращают внимание на уровень подготовки специалистов и программу обучения. Здесь одну из лидирующих позиций занимает автошкола «Шанс».

Специальный курс позволяет освоить необходимые навыки всего за два месяца. Знания преподносятся ученикам на высоком уровне, большинство студентов сдают экзамены с первого раза. Это возможно благодаря квалифицированным инструкторам и удобному автодрому.

«Автодром уникален тем, что он сделан по ГОСТу ГИБДД. Расположен в таком месте, чтобы было удобно добраться из любой точки города. Передвигаясь по автодрому, можно попасть на любой элемент, не создавая друг другу помех», — рассказывает тренер по вождению автошколы «Шанс» Лилия Ковалева.

Таких обустроенных площадок в Краснодаре — четыре. Здесь отрабатывают технику вождения на практике. Для теории открыто более 20 обучающих центров. Это позволяет выбрать наиболее удобный для посещения адрес.

«Один из них оказался рядом с домом. Понравился быстрый процесс обучения и то, что я могу в любой момент начать занятия. Мне не нужно ждать, когда наберется группа. Также классный обновленный автопарк, я езжу на новой машине. Это комфортно как на автодроме, так и по городу», — делится ученица автошколы «Шанс» Полина Супрун.

Школа предлагает клиентам обновленный автопарк. Среди машин нет ни одной старше трех лет, и все — преимущественно иномарки. Всего более 200 автомобилей. В процессе обучения все продумали до мелочей, в том числе гибкую систему платежей.

«Оплатить обучение в нашей автошколе можно любым удобным способом. Мы принимаем материнский капитал. У нас есть рассрочка до 24 месяцев с ежемесячным платежом 2 тыс. 900 рублей. То есть вы можете забронировать все условия и не переплачивать. Первый платеж будет через месяц», — говорит менеджер по продажам автошколы «Шанс» Любовь Пелипенко.

В эту сумму уже входит топливный сбор, поэтому дополнительных вложений не предполагается. При оформлении договора стоимость фиксируется на все время оплаты.