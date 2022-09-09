С Россией вместе: таким свое будущее видят жители Запорожской и Херсонской областей

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Большинство жителей освобожденных территорий готовы принять участие в референдуме и поддерживают присоединение к России.

Представители администраций Запорожской и Херсонской областей неоднократно заявляли о планах проведения референдумов о вхождении в состав России. Но что думают об этом сами жители? Это выяснили социологи.

Согласно исследованиям института социального маркетинга (ИНСОМАР) уровень пророссийских настроений на освобожденных территориях Украины растет. По данным телефонного опроса (он был проведен 6 сентября) в Запорожской области уровень поддержки российского курса близок к абсолютному, в Херсонской области он несколько меньше, но тоже находятся на очень высоком уровне.

Жители обеих территорий выступают за будущее в составе России и готовы заявить о своем желании на референдуме. Так, проголосовать на референдуме планируют 74% жителей Запорожской области и 61% жителей Херсонской области. Стремление войти в состав России выразили 71% жителей Запорожья и 63% жителей Херсонской области.

Результаты исследований федеральных социологов подтвердили местные коллеги — специалисты Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ). Но если первые опрашивали тех, кто уже изъявил желание принять участие в референдуме, то вторые — всех жителей территории.

Однако результаты похожи: 86% жителей Запорожской области и 76% жителей Херсонской области хотят, чтобы их регион вошел в состав России. Кроме того, положительно воспринимают возможность получения гражданства РФ 88% населения Запорожской области и 84% населения Херсонской области.

Фокус-группы показали, что жители Запорожской и Херсонской областей испытывают чувство гордости при получении российских паспортов. Для них это символ принадлежности к сильному государству, способному их защитить.