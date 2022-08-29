С поезда Новокузнецк — Анапа сотрудники транспортной полиции сняли пьяного вахтовика

Фото пресс-службы управления на транспорте МВД России по СФО

В отношении 36-летнего жителя Кемеровской области составлен административный протокол. За мелкое хулиганство ему грозит арест или штраф.

Сотрудникам транспортной полиции на станции Белово Кемеровской области поступило сообщение о том, что в четвертом вагоне необходима помощь правоохранителей.

Местный житель, будучи пьяным, выражался нецензурно и вел себя вызывающее, чем мешал попутчикам. На замечания и требования сотрудников поездной бригады прекратить реагировал агрессивно.

Полицейские сняли нарушителя с поезда и доставили в дежурную часть. Выяснилось, что мужчина — строитель, он ехал в Анапу на заработки. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило у рабочего высокую степень опьянения, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

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