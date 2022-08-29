С поезда Новокузнецк — Анапа сотрудники транспортной полиции сняли пьяного вахтовика
В отношении 36-летнего жителя Кемеровской области составлен административный протокол. За мелкое хулиганство ему грозит арест или штраф.
Сотрудникам транспортной полиции на станции Белово Кемеровской области поступило сообщение о том, что в четвертом вагоне необходима помощь правоохранителей.
Местный житель, будучи пьяным, выражался нецензурно и вел себя вызывающее, чем мешал попутчикам. На замечания и требования сотрудников поездной бригады прекратить реагировал агрессивно.
Полицейские сняли нарушителя с поезда и доставили в дежурную часть. Выяснилось, что мужчина — строитель, он ехал в Анапу на заработки. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило у рабочего высокую степень опьянения, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
Читайте также: в Сочи пассажир распылил перцовый баллончик в переполненном вагоне «Ласточки».
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Краснодаре трое заключенных заплатят штраф за экстремистские татуировки
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением для путешествий с кешбэком
- В Армавире двое 14-летних подростков на иномарке влетели в дерево