С перфоратором и без: южане этой осенью массово занялись ремонтом

Жители Кубани с приходом осени стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах.

С начала года объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос более чем втрое, а продажи на маркетплейсах — на 71%, выяснили эксперты МегаФона на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов.

Рост продаж строительных материалов и инструментов начался в июле — на этот месяц пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% в январе. При этом наибольшую динамику зафиксировали в сентябре (14%).

Самой популярной категорией стала электрика — 12% от общего числа общих продаж с начала года. Южане, в частности, занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте по покупкам оказались отделочные материалы и силовая техника, включая виброплиты, генераторы и бетоносмесители. В топ‑5 также вошли инструменты и оснастка к ним, а реже всего жители Краснодарского края интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.

На фоне интереса к ремонту выделяется тренд на «тихий» ремонт: продажи товаров, не требующих сверления, выросли на 50%. Так, жители края стали чаще покупать специальные крепления для картин и другого декора (+118%) и крючки (+27%).

При этом растет и спрос на сервисы по поиску профильных специалистов: пик обращений пришелся на июль — показатель в 2,5 раза превысил январские значения. Это подтверждает, что кубанцы подходят к обновлению жилья комплексно: сочетают самостоятельный «тихий» ремонт с привлечением мастеров для более сложных задач, требующих профессиональных навыков.

«Мы видим, как цифровые сервисы все глубже встраиваются в бытовые процессы — от выбора стройматериалов до поиска мастеров. Чтобы соответствовать растущему спросу, с начала года было построено и модернизировано порядка тысячи объектов связи как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах Кубани. Это позволило существенно расширить доступ к современным цифровым инструментам: теперь местные жители могут планировать ремонт целиком в онлайн‑формате — от замеров с помощью AR‑приложений до оплаты материалов. Наша цель — не просто обеспечить доступность технологий, но и сделать их практичным помощником, который экономит время и силы при обновлении жилья», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

