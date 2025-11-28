С начала сезона около 8 тыс. тонн мандаринов ввезли в Сочи из Абхазии

Сочи переживает пик сбора урожая мандаринов. Ажиотаж и на границе с Абхазией. С начала сезона республика уже экспортировала в Россию около 8 тыс. тонн мандаринов, что больше, чем в прошлом году.

Хозяйство в Адлере бьет рекорды. Все оттенки оранжевого, как на выставочной экспозиции.

«Урожай очень хороший в этом году удался. Вообще в России все растет хорошо, у нас особенно — побережье Черного моря. Произрастают все виды цитрусовых, все виды экзотических растений», — говорит фермер КФХ «Южный сад» Джамбул Сарибекян.

Уже в другом хозяйстве — семьи Кесян — все привыкли, даже соседи, что сбор мандаринов — праздник для всех. В садах можно даже заблудиться, деревья высокие и ветвистые — китайский сорт «ушу» приносит до 500 кг.

«Семейное дело — уже более 50 лет отец выращивает в Абхазии. И здесь он посадил. Уже прошло 35 лет, деревья стали красивые, урожай крупный дают», — делится житель Сочи Сейран Кесян.

Новогоднее настроение ощущается в сочинской таможне, где оформили более 10 тыс. тонн сельхозпродукции из Абхазии, в том числе 8 тыс. тонн мандаринов. Предприниматели могут импортировать фрукты оптом с полным пакетом документов и без ограничений. Частным лицам разрешено ввозить до 25 кг плодов для себя без пошлин, если вес превышает 5 кг — нужен сертификат.

На местных рынках мандарины сейчас от 100 до 250 рублей.

— Отдыхающим будет чем полакомиться. Пусть не переживают. Новый год будет с мандаринами.

