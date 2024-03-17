С начала марта казаки Кубани собрали 100 тонн гумпомощи для бойцов СВО

Представители Кубанского казачьего войска регулярно отправляют гуманитарную помощь для военных на фронт с первых дней проведения специальной военной операции.

«Всего доставили свыше 3,8 тыс. т. За прошедшие две недели марта казаки собрали и отправили более 100 т.», — сказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.

Он уточнил, что военным на передовую доставляют технические средства, одежду, продукты питания, маскировочные сети и окопные свечи. Атаман Кубанского казачьего войска подчеркнул, что крепкий тыл является залогом успехов на фронте.

Гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО в начале марта собрали казаки из разных городов и районов региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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