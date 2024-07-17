С начала года жители Кубани потеряли 3 млрд рублей из-за телефонных мошенников
Происшествия
17.07.2024 17:49
Зачастую злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банка.
Специалисты предупреждают: чем дольше мошенник удерживает потенциальную жертву на звонке, тем дороже может стоить каждая секунда разговора.
«Кладите трубку, без разговоров», — предупреждает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Важно сохранять внимательность и проверять информацию в официальных источниках.
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