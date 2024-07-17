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С начала года жители Кубани потеряли 3 млрд рублей из-за телефонных мошенников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-zhiteli-kubani-poteryali-3-mlrd-rublej-iz-za-telefonnyh-moshennikov?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
С начала года жители Кубани потеряли 3 млрд рублей из-за телефонных мошенников
Фото t.me/mvd_23

Зачастую злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банка.

Специалисты предупреждают: чем дольше мошенник удерживает потенциальную жертву на звонке, тем дороже может стоить каждая секунда разговора.

«Кладите трубку, без разговоров», — предупреждает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Важно сохранять внимательность и проверять информацию в официальных источниках.

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