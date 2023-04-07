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С начала года выдали более 120 кредитов по IT-ипотеке в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-vydali-bolee-120-kreditov-po-it-ipoteke-v-krasnodarskom-krae
С начала года выдали более 120 кредитов по IT-ипотеке в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Условия оформления льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний упростили: требования к заработной плате стали ниже, также расширили возрастные рамки.

Воспользоваться такой ипотекой теперь могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Ранее для этого организация должна была еще и получать налоговые льготы. Проверить, есть ли у компании аккредитация, можно на портале «Госуслуги».

По словам главы краевого департамента информатизации и связи Станислава Завального, воспользовавшись льготной ипотекой, сотрудники организаций из сферы IT могут купить жилье или построить дом. Такая господдержка привлекает в отрасль больше молодых специалистов.

«По статистике, спрос на льготную ипотеку у сотрудников в возрасте 20–25 лет за последнее время значительно вырос», — отметил Завальный.

По данным ДОМ.PФ, всего с начала 2023 года в крае выдали 123 кредита в рамках IT-ипотеки на общую сумму более 940 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», в России смягчили условия льготных ипотечных программ: на кого ориентированы эти изменения.

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