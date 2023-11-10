С начала года втрое вырос спрос на семейную ипотеку в Краснодарском крае

Общий объем кредитования в 2023 году в Краснодарском крае составил 7 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на семейную ипотеку вырос втрое. По этому показателю Краснодарский край вошел в тройку лидеров по России.

Чаще всего программой пользовались семьи в Москве — 15,6 млрд рублей и Московской области — 7,2 млрд рублей. Четвертое место у Санкт-Петербурга — 5 млрд рублей, пятое у Тюменской области — 4,2 млрд рублей.

В топ-10 также вошли Новосибирская — 2,6 млрд и Ростовская области — 2,4 млрд рублей, Татарстан — 2,4 млрд рублей, Свердловская область — 2,3 млрд рублей и Красноярский край — 2,1 млрд рублей.

Общий объем кредитования в целом по России составил 66,5 млрд рублей — на 36,5% больше, чем за первые 10 месяцев прошлого года, сообщает пресс-служба Банка ДОМ. РФ.

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