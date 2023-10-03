С начала года в районы Кубани провели 160 выездов «Маршрута здоровья»

Об этом 3 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани рассказала, какие профилактические проекты реализуют для сохранения здоровья жителей края.

«Еженедельно в Краснодаре и в муниципалитетах специалисты краевого Центра медпрофилактики проводят занятия Школы здоровья. В них приняли участие уже более 6 тыс. человек. Главная цель — популяризация ЗОЖ среди населения», — отметила вице-губернатор.

Также еженедельно медики выезжают в различные муниципалитеты в рамках проекта «Маршрут здоровья». Экспресс-скрининг в мобильном медцентре занимает не более 20 минут: можно измерить рост, вес и артериальное давление, сделать экспресс-анализ крови, проверить состояние сердца и получить консультацию терапевта. За этот год специалисты провели уже 160 выездов и обследовали более 10 тыс. человек.

«Во всех муниципалитетах регулярно проводим «Дни здоровья», прием ведут врачи разных специальностей. Жители районов могут сделать ЭКГ и флюорографию, проверить зрение и сердце, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать экспресс-анализ крови. С начала года в таких 37 «Днях здоровья» приняли участие более 130 тыс. жителей», — написала Анна Минькова в Telegram.

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