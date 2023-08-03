С начала года Центры здоровья приняли 45,2 тыс. жителей Кубани

В Краснодарском крае на базе медучреждений работают 19 Центров здоровья, где можно пройти комплексное обследование для выявления рисков развития заболеваний.

По словам замглавы Кубани Анны Миньковой, специалисты таких Центров также разрабатывают индивидуальные рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек.

«За 6 месяцев этого года Центры здоровья приняли 45,2 тыс. человек. Более 35 тыс. пациентов оказались в зоне риска развития заболеваний. Каждому из них медики составили персональные рекомендации для улучшения здоровья», — написала Минькова в Telegram.

Вице-губернатор добавила, что более 12 тыс. кубанцев направили на дообследование.

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