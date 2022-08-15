С начала года россияне направили властям более 1,65 млн запросов через Госуслуги

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такое количество запросов жители России сделали через платформу обратной связи на портале Госуслуг за первые 6 месяцев 2022 года.

«Платформа обратной связи на Госуслугах как раз дает широкие возможности ее получения, а также позволяет решать не только системные, но и порой крайне важные точечные, индивидуальные вопросы наших граждан. Только за I полугодие 2022 года россияне направили более 1,65 млн запросов в органы государственной власти», — заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что практически все запросы уже рассмотрены. Также россияне с помощью Госуслуг приняли участие в 5,3 тыс. опросах и обсуждения нормативных актов.

Вице-премьер подчеркнул, что люди при помощи портала Госуслуг могут отслеживать статут обработки обращения и по итогу оценить качество полученного ответа.

За все время работы платформы обратной связи на Госуслугах россияне направили 9,5 млн обращений. Из них рассмотрели 9,4 млн. Еще 100 тыс. заявок сейчас находятся в работе, сообщает ТАСС.

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