С начала года правоохранители Сочи изъяли из оборота более 56 кг наркотиков
На курорте подвели итоги работы муниципальной антинаркотической комиссии в текущем году.
В 2022 году в Сочи изъяли более 56 кг наркотиков и возбудили 6 уголовных дел, связанных с контрабандой запрещенных веществ. Большую часть зарегистрированных преступлений совершили приезжие граждане.
Для формирования негативного отношения к наркотикам на курорте проводят мероприятия физкультурно-досуговой, культурной, информационной, патриотической и духовно-нравственной направленности.
«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского на курорте продолжается строительство социальных объектов, в том числе спортивных, что позволит вовлечь более широкие слои населения в занятия физической культурой и спортом. В нашем городе имеются широкие возможности для интересного, полезного и здорового досуга», — цитирует заместителя главы города Елену Канюк пресс-служба администрации Сочи.
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