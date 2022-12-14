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С начала года правоохранители Сочи изъяли из оборота более 56 кг наркотиков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-pravoohraniteli-sochi-izyali-iz-oborota-bolee-56-kg-narkotikov
С начала года правоохранители Сочи изъяли из оборота более 56 кг наркотиков
Фото пресс-службы администрации Сочи

На курорте подвели итоги работы муниципальной антинаркотической комиссии в текущем году.

В 2022 году в Сочи изъяли более 56 кг наркотиков и возбудили 6 уголовных дел, связанных с контрабандой запрещенных веществ. Большую часть зарегистрированных преступлений совершили приезжие граждане.

Для формирования негативного отношения к наркотикам на курорте проводят мероприятия физкультурно-досуговой, культурной, информационной, патриотической и духовно-нравственной направленности.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского на курорте продолжается строительство социальных объектов, в том числе спортивных, что позволит вовлечь более широкие слои населения в занятия физической культурой и спортом. В нашем городе имеются широкие возможности для интересного, полезного и здорового досуга», — цитирует заместителя главы города Елену Канюк пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: на Кубани за год полицейские выявили около 6,5 тыс. преступлений, связанных с наркотиками.

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