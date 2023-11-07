С начала года на Кубани произвели более миллиарда банок плодоовощных консервов

Об этом 7 ноября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, кубанские предприятия перерабатывающей промышленности с начала года произвели банок плодоовощных консервов на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В этой отрасли на Кубани работают 15 крупных и средних заводов, а также более 20 компаний малого бизнеса. Сейчас комбинаты консервируют овощи, делают маринады. Всего в 2023 году планируют получить 1,7 млрд банок плодоовощных консервов», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Также губернатор отметил, что в крае при производстве консервов используют лишь местные овощи. Кубанская продукция пользуется спросом не только в России, но также в Абхазии, Армении, Азербайджане, Китае и Казахстане.

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