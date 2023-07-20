С начала года на более чем 12% вырос сбор чайного листа в Краснодарском крае

Валовый сбор чайного листа на Кубани с начала 2023 года составил 198,4 т. Это на 12,5% больше сбора за аналогичный период в прошлом году.

Сейчас в крае выращиванием чая и его производством занимаются шесть организаций и ряд субъектов малого предпринимательства. Все чаеводческие компания имеют собственную переработку зеленого чайного листа.

В 2022 году валовый сбор чайного листа составил порядка 446,9 т, а в 2021 году собрали 387,3 т, сообщает РБК.

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