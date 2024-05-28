С начала года на 10% выросло производство мороженого на Кубани

С января по апрель текущего года в Краснодарском крае произвели 23,9 тыс. т мороженого, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За период с января по апрель 2023 года производство составило 21,7 тыс. т.

По данным оператора государственной системы маркировки «Честный знак», растет не только производство, но и спрос. Так на Кубани розничные продажи мороженого выросли за год на 56%. В сравнении IV кварталом прошлого года продажи мороженого в регионе практически не изменились.

В Ростовской области с января по апрель текущего года произвели 2,9 тыс. т мороженого. Это на 22% больше, чем в 2023 году. Тогда произвели 2,4 тыс. т мороженого. Розничные продажи в Ростовской области выросли за год на 67%. При этом также на 15% выросли продажи в сравнении IV кварталом прошлого года.

Отмечается также, что с начала второго полугодия 2023 года в РФ наблюдается снижение производства мороженого в вафельном стаканчике, сообщает РБК.

Читайте также: простой рецепт домашнего клубничного мороженого.