С начала 2025 года на Кубани ж/д полотно отремонтировали на трех перегонах

Всего с января по март текущего года на Северо-Кавказской магистрали обновили 18,7 км железнодорожных путей.

Ремонтные работы на путях проходили в Краснодарском крае и Ростовской области. На Кубани отремонтировали полотно на перегонах Ахтырская — Эриванский, Бурсак — Выселки и Орловка-Кубанская — Староминская. В Ростовской области — на участке между станциями Миллерово и Тарасовка.

Всего в первом квартале 2025 года в обновление железнодорожного пути на Северо-Кавказской магистрали вложили более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба СКЖД в Telegram.

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