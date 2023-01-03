С момента возобновления работы через Керченскую переправу перевезли более 52 тыс. человек

По данным на 3 января, через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 57 тыс. 271 пассажир.

Также паромы перевезли 41 тыс. 685 единиц автотранспорта и 4 тыс. 797 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1 тыс. 383 рейса.

На данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, ветер южный, юго-западный 6-11 м/сек, без существенных осадков, порывы до 14 м/сек. Видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха +10-12°С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.