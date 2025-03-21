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С кубанской компании «Аллмасс» взыщут 72 млн за неуплату налогов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-kubanskoj-kompanii-allmass-vzyshhut-72-mln-za-neuplatu-nalogov
С кубанской компании «Аллмасс» взыщут 72 млн за неуплату налогов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее Славянская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения налогового законодательства.

Установили, что руководитель ООО «Аллмасс» уклонился от уплаты налога на прибыль и добавленную стоимость, а также включил в декларации ложные сведения. Общая сумма ущерба составила 72 млн 996 тыс. рублей.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с руководителя фирмы указанную сумму. Иск удовлетворили. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

В настоящее время на недвижимое имущество организации наложили аресты, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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