С кубанской компании «Аллмасс» взыщут 72 млн за неуплату налогов

Ранее Славянская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения налогового законодательства.

Установили, что руководитель ООО «Аллмасс» уклонился от уплаты налога на прибыль и добавленную стоимость, а также включил в декларации ложные сведения. Общая сумма ущерба составила 72 млн 996 тыс. рублей.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с руководителя фирмы указанную сумму. Иск удовлетворили. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

В настоящее время на недвижимое имущество организации наложили аресты, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: «Красноармейское ДРСУ» выплатило долги за экологический налог в 3,9 млн рублей. В ходе проверки Росприроднадзора выяснили, что «Красноармейское дорожное ремонтно-строительное управление» из станицы Полтавской три года в полной мере не оплачивало экологический налог надзорному ведомству. Ведомство сверило отчеты с 2021 года по 2023 год и выяснило, что управление из Красноармейского района недоплатило почти 2,5 млн рублей.

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