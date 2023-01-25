С 31 января отменят четыре электрички между Красной Поляной и Сириусом

Перед новогодними праздниками между станциями Имеретинский курорт и Роза Хутор назначили четыре рейса пригородных электричек.

Они отправляются с Имеретинского курорта в 7:53 и в 18:03, с Розы Хутор в 9:43 и в 19:00. С 31 января эти рейсы электричек отменят. Пассажиров попросили заранее планировать поездки в горный кластер Сочи, сообщает пресс-служба АО «Кубань Экспресс-Пригород».

По данным РЖД, с 31 января электрички из Имеретинского курорта в Розу Хутор будут отправляться в 9:34 и в 20:00. В обратном направлении в 8:56, 11:00 и 21:00.

Читайте также: между Туапсе и Имеретинским курортом у электричек увеличится число остановок. С 26 января у четырех пригородных электричек добавится количество остановок. Курсирующие между Туапсе и Имеретинским курортом составы будут открывать двери в пунктах Уч-Дере, Мамедова Щель и Спутник.