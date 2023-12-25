С 27 декабря в Сочи начнет работать новый автобусный маршрут — № 777

Новый маршрут свяжет аэропорт курорта с горным кластером Красной Поляны. Его открыли для удобства отдыхающих.

На маршруте № 777 будут работать автобусы среднего класса. Стоимость проезда составит: 300 рублей по наличному расчету и 270 рублей — по безналичному.

Работу транспорта в Сочи в зимний сезон детально проработали с региональными и федеральными структурами. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил отдать приоритет общественному транспорту.

Кроме того, в предстоящие новогодние праздники в три раза увеличат число автобусов на маршруте № 163, который связывает поселок Красная Поляна с железнодорожными вокзалами Эсто-Садок и Роза Хутор, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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