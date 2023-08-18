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Подорожание проезда в общественном транспорте Краснодара отложили на 4 дня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-22-avgusta-podorozhaet-proezd-v-obshhestvennom-transporte-krasnodara
Подорожание проезда в общественном транспорте Краснодара отложили на 4 дня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Соответствующее постановление о повышении стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ вступает в силу с 22 августа.

Стоимость проезда будет повышена до 40 рублей. Такая же цена устанавливается за проезд на маршрутах № 19, 32, 89, 91 и 120.

Причины повышения тарифов связаны с необходимостью удержания и набора новых кадров, а также для компенсации затрат КТТУ на содержание парка. Недобор водителей в КТТУ составляет 38% от штатной численности, кондукторов — 36%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: билет за 40 рублей: с чем связано подорожание проезда в общественном транспорте Краснодара.

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