Подорожание проезда в общественном транспорте Краснодара отложили на 4 дня

Соответствующее постановление о повышении стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ вступает в силу с 22 августа.

Стоимость проезда будет повышена до 40 рублей. Такая же цена устанавливается за проезд на маршрутах № 19, 32, 89, 91 и 120.

Причины повышения тарифов связаны с необходимостью удержания и набора новых кадров, а также для компенсации затрат КТТУ на содержание парка. Недобор водителей в КТТУ составляет 38% от штатной численности, кондукторов — 36%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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