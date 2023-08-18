Подорожание проезда в общественном транспорте Краснодара отложили на 4 дня
Общество
18.08.2023 13:55
Соответствующее постановление о повышении стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ вступает в силу с 22 августа.
Стоимость проезда будет повышена до 40 рублей. Такая же цена устанавливается за проезд на маршрутах № 19, 32, 89, 91 и 120.
Причины повышения тарифов связаны с необходимостью удержания и набора новых кадров, а также для компенсации затрат КТТУ на содержание парка. Недобор водителей в КТТУ составляет 38% от штатной численности, кондукторов — 36%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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