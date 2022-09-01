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С 1 сентября некоторые россияне рискуют потерять свои гаражи и машино-места

Общество
01.09.2022 10:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-sentyabrya-nekotorye-rossiyane-riskuyut-poteryat-svoi-garazhi-i-mashino-mesta
С 1 сентября некоторые россияне рискуют потерять свои гаражи и машино-места
Кадр из видео ютуб-канала «NEWSCOM»

Вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые разрешат изымать помещения и места, если их используют не по назначению, они мешают соседям или за ними не ухаживают.

Если соседи напишут жалобу на мусорные кучи или использование гаража в качестве ремонтной мастерской или автомойки, органы местного самоуправления могут провести проверку и потребовать от собственника устранить нарушения.

В случае, если хозяин ситуацию не исправит, дело будет передано в суд, а он, в свою очередь, может принять решение о продаже помещения с публичных торгов с выплатой собственнику за вычетом издержек, сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на руководителя практики адвокатского бюро Nordic Star Арину Довженко.

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