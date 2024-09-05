Рыжий из «Иванушек» опубликовал ностальгическое фото в день смерти Сорина

Андрей Григорьев-Апполонов 4 сентября, в день смерти Игоря Сорина, опубликовал памятный пост о певце.

«Игорек… Сегодня 26 лет, как ты живешь в наших песнях… Скучаю», — написал Андрей Григорьев-Апполонов в Telegram.

На фотографиях — участники группы «Иванушки International» в начале карьеры и популярности.

«Человек ушел и оставил всем часть себя в своем творчестве, чтобы снова вернуться и вспомнить себя…чем больше его помнят, тем больше у него шансов», — пишут фанаты группы.

Они также благодарят певца за многолетнюю память о Сорине.

Игорь Сорин 1 сентября упал с балкона музыкальной студии. Его экстренно госпитализировали с множеством травм. Врачи много часов боролись за жизнь музыканта — иногда он даже приходил в сознание. Сорин пережил серьезную операцию, но впал в кому и умер 4 сентября в возрасте 29 лет.

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