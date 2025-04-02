Рыжие: что цвет волос может рассказать о человеке?

С древности к рыжим людям относились с подозрением, ведь они сильно выделялись из толпы «приличных» блондинов, брюнетов, шатенов и русых. Заслужена ли слава «бестий» и стоит ли прятать от рыжиков лопаты, чтобы ни один дедушка не пострадал?

Если речь не идет об Ирландии, рыжие от природы люди — редкость. Именно потому им так часто и достается от «добрых людей», ведь все необычное вызывает недоверие. У соседа корова сдохла? Ну точно соседка, ведьма рыжая, порчу навела! На костер ее! Кто-то под покровом темноты отлупил главного деревенского задиру? Ищите рыжего! Ведь всем известно, что эти люди злые, вспыльчивые и не знают жалости.

Даже странно, что в современном мире очень многие «приличные люди» с «правильным» цветом волос все чаще перекрашивают шевелюру в оттенки огня, меди и осенних листьев… Может, все это время рыжим просто завидовали? А есть ли, чему завидовать? Разбираемся.

В случае пожара я — огонь

Рыжие с детства привыкли быть в центре внимания, даже если им этого совсем не хотелось. Как правило, это приводит к тому, что они вырастают абсолютно бесстрашными, равнодушными к чужому мнению и даже склонными к провокациям. Может казаться, что самооценка таких людей выше египетских пирамид, но иногда это всего лишь маска, приросшая к лицу в те годы, когда приходилось отражать нападки сверстников.

В случае конфликта рыжие обычно не пытаются отмолчаться и легко вступают в бой, даже если силы не равны. Оказываясь в новой компании, начинают «тянуть одеяло на себя» и захватывают лидерство. А уж если рыжий человек почует, что кому-то сильно не нравится, может начать превентивно травить «обидчика». Ну не ждать же, пока тот перейдет в наступление, пусть знает, с кем имеет дело!

Рыжие вспыльчивы и в ярости способны наломать дров, так что лучше их не задевать.

Сжечь ведьму!

Обвинения в колдовстве и близких связях в нечистой силой? И тут рыжим достается больше всех. Со времен Средневековья гуляет миф, что рыжим цветом волос создатель «пометил» ведьм, чтобы дьявол не сильно напрягался, подбирая «персонал». Ну и души рыжим не досталось как раз по той же причине.

Насколько это справедливо? Ровно в той же степени, насколько справедливо для людей с любым другим цветом волос — ни доказать, ни опровергнуть. Премию Гарри Гудини пока никто не получил, так что расслабьтесь, не сглазит вас рыжая ведьма.

Но она же красивая!

Огненные волосы кого-то пугают, а для кого-то — самый настоящий магнит. С учетом «магических» способностей рыжих, явно не обошлось без приворота! Оттуда и растут ноги у стереотипа о том, что рядом с рыжими людьми, в особенности, конечно, женщинами, просто опасно оставлять без присмотра свои «половинки». Очаруют, уведут, поматросят и бросят. И снова не доказано. Да и вообще, если кто-то сам рад «поматроситься и броситься», ему не важно, какого цвета волосы у «коварной разлучницы».

У тебя бледная кожа, ты боишься солнца, ты — вампир?

Бабушка говорила, что рыжих с веснушками «солнышко любит»? Вот вам яркий пример абьюзивных отношений. Солнышко способно «залюбить» рыжего насмерть, ведь у того имеются серьезные проблемы с выработкой меланина и там, где остальные обретают легкий загар, рыжий обгорает до мяса. Соответственно, и к меланомам рыжики предрасположены гораздо больше, чем другие люди. Впрочем, есть и плюсы: исследования доказали, что рыжие реже страдают от нехватки витамина D, так как им для его выработки нужно гораздо меньше солнца. Хоть о чем-то природа позаботилась. А еще рыжие более чувствительны к изменениям температуры и обостренно реагируют на жару и мороз. Да, если ваш рыжий коллега требует выключить кондиционер, потому что холодно, он не вредничает, он действительно мерзнет.

Есть исследования, подтверждающие, что рыжие обладают низким болевым порогом и более устойчивы к анестетикам, потому обезбол, валящий с ног слона, и даже наркоз на них могут не подействовать. И это уже проблема посерьезнее, чем «отсутствие души».

Изображения сгенерированы с помощью нейросети leonardo.ai

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