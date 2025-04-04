Рузанна Карданова: в этом году отработаем почти 105 тыс. заявок по догазификации

Гости программы «Детали» — начальник отдела нефтегазовой отрасли министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Рузанна Карданова, глава Мостовского района Сергей Ласунов, заместитель главы Усть-Лабинского района Анатолий Абрамов и заместитель главы Анапы Максим Мысаков.

В России с 2021 года работает программа по догазификации домовладений. В этом году президент подписал закон о бесплатном доведении газа до участков.

По данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ, на конец марта текущего года в рамках реализации программы «Догазификация» на территории Краснодарского края принято в работу почти 105 тыс. заявок, заключено около 100 тыс. договоров на технологическое присоединение объектов капитального строительства, почти 80 тыс. договоров, выполненных до границ земельных участков, выполнено порядка 50 тыс. подключений. Подробнее об этом рассказали в программе «Детали».