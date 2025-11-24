Russ расширила собственную сеть рекламных конструкций в Сочи в 2,4 раза

Erid: 2VSb5z1J5Ey

Группа Russ (входит в RWB) с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года расширила сеть собственных цифровых рекламных конструкций в Сочи в 2,4 раза. О новых возможностях и инструментах продвижения брендов сочинским предпринимателям рассказали эксперты объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) на бизнес-завтраке, который прошел 21 ноября.

Сеть Russ охватывает всю территорию Большого Сочи. Сеть инвентаря Группы продолжает расширяться как за счет модернизации и цифровизации существующих рекламных конструкций, так и благодаря установке нового инвентаря, в том числе новых форматов — цифровых пилларов с экранами размером 1,4 на 3 метра и экранов в пунктах выдачи заказов Wildberries.

«Продвижение локальных брендов выходит на новый уровень. Теперь для запуска кросс-канальных рекламных кампаний доступен не только весь привычный инвентарь Russ, но и экраны в пунктах выдачи заказов Wildberries в более чем 300 городах. Кроме того, мы предлагаем сочинским предпринимателям воспользоваться нашими новыми инструментами продвижения, в том числе комплексными программами продвижения, которые объединяют охваты онлайн-инструментов, инвентаря рекламы вне дома и других медиа», — отметила директор по продажам в регионах Russ Елена Колганова.

Помимо инвентаря наружной рекламы сочинскому бизнесу доступна широкая сеть Russ на транспорте. Так, поверхности Группы расположены в пятом по пассажиропотоку в стране аэропорту Сочи, который в 2024 году обслужил 13,7 млн человек. Также рекламодатели могут охватить аудиторию на двух железнодорожных вокзалах в Сочи и Адлере, общий пассажиропоток которых в 2024 году составил 12,6 млн человек.

«Сочи продолжает активно развиваться как одно из самых популярных круглогодичных туристических направлений страны, здесь проходит множество массовых мероприятий — и масштабный трафик жителей и гостей города и его окрестностей доступен для охвата при помощи рекламного инвентаря на транспорте. По нашим данным, 70% опрошенных обращают внимание на такую рекламу, и каждый четвертый в результате совершает покупку. Это прекрасная возможность для местного бизнеса укрепить знание о себе и повысить продажи», — рассказал руководитель по развитию продаж направления «Транспорт» Russ Виталий Дудник.

С ростом количества цифрового инвентаря в Сочи растет и доля бюджетов в цифровом размещении. Местные рекламодатели с помощью программатических инструментов в рекламе вне дома могут самостоятельно из личного кабинета Russ Online запускать 10-секундные ролики в программатик-закупках на всей сети цифровой рекламы вне дома Russ. Эта опция уже доступна на экранах в ПВЗ Wildberries.

Эксперты Wildberries & Russ также рассказали о возможностях продвижения через таргетинг. Этим инструментом могут воспользоваться как селлеры Wildberries, так и внешние рекламодатели, не присутствующие на площадке в качестве продавцов.

«В ноябре 2025 года мы расширили возможности продвижения для селлеров и внешних рекламодателей в части таргетинга и ретаргетинга. Это позволяет селлерам привлекать на маркетплейсе сегменты пользователей, уже знакомых с брендом. Внешние рекламодатели, которые не представлены на маркетплейсе, также получают доступ к таргетингу по целевым аудиториям и онлайн-ретаргетингу. Это создает единое рекламное пространство, где офлайн-вовлечение напрямую приводит к действиям онлайн, значительно повышая узнаваемость бренда и конверсию», — пояснил ведущий специалист по работе с партнерами Wildberries & Russ Егор Кузнецов.

Группа компаний Russ — крупнейший российский оператор, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома.

Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями более чем в 150 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в поездах и на вокзалах РЖД, и в 43 аэропортах по всей стране, включая Внуково, Пулково, Сочи и Новосибирск. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы — более 87 млн человек в месяц.

Реклама. ООО «РВБ». ИНН 9714053621

Подпишись, здесь всегда интересно.